Названы способы носить обувь на каблуках без боли

Редакторы портала Hindustan Times назвали способы носить обувь на каблуках без боли. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

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Первым делом перед выходом на улицу специалисты советуют склеить между собой третий и четвертый пальцы медицинским пластырем, не затягивая его слишком туго. По их словам, данный способ помогает снять напряжение со всей стопы.

Кроме того, растянуть обувь маленького размера помогут два пакета, наполненные водой. Их, в свою очередь, необходимо поместить в носок обуви и убрать в морозильную камеру холодильника на ночь.

Также после покупки новой обуви необходимо придать шероховатость ее подошвам, поскольку их поверхность достаточно скользкая, за счет чего могут образоваться мозоли и натоптыши. Поэтому авторы материала рекомендуют использовать для этого наждачную бумагу.