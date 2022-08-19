Реальные отзывы: зачем нужен ирригатор и как его выбрать

Ирригатор - прибор для гигиены полости рта. Зачем он нужен, как им пользоваться, на что обратить внимание при покупке? "Рамблер" изучил плюсы и минусы ирригаторов, а также реальные отзывы покупателей.

Фото: Adobe Stock Adobe Stock

Зачем нужен ирригатор и как он работает

Видео дня

В межзубных промежутках после каждого приема пищи застревают остатки еды, которые не может достать обычная зубная щетка. Поэтому стоматологи рекомендуют использовать ирригатор для более качественной гигиены полости рта. Прибор очищает не только поверхность зубов, но и десны, язык, пространство между зубами, а также брекеты и протезы. Еще он массажирует десна, что снижает риски развития их заболеваний.

Ирригаторы работают по следующему принципу: при включении аппарата специальный бальзам, соляной раствор или просто вода начинают поступать из резервуара. Насадка прибора направляет их под напором на труднодоступные участки полости рта.

По словам стоматологов, ирригатор не заменит зубную щетку, так как недостаточно очищает поверхность зубов. При этом одной зубной щетки для качественной гигиены тоже мало. Одно дополняет другое.

Какой ирригатор лучше выбрать

Бывают ирригаторы портативные, похожи на электрическую зубную щетку, а бывают стационарные, с большим резервуаром для жидкости. Если у вас есть место у раковины и розетка, лучше отдавать предпочтение стационарному ирригатору: он прослужит дольше стационарного при примерно одинаковой цене. Если же вы планируете брать прибор с собой в поездки, у вас нет розетки у раковины и места, выбирайте портативный ирригатор: он легче и работает на аккумуляторе.

При покупке аппарата для гигиены полости рта нужно обратить внимание на мощность подачи струи. Минимальная для стационарных ирригаторов - 550 килопаскалей, для портативного - 520 килопаскалей.

Также важно количество пульсаций струи воды в минуту. Оптимальным считается 1200 пульсаций.

Если у вас брекеты, импланты или коронки обратите внимание на наличие нужной насадки. Стандартная для здоровых зубов и десен не подойдет: нужна ортодонтическая или, например, пародонтологическая насадка с тонким наконечником в зависимости от проблемы.

Важно также отметить, что если ирригатором планируют пользоваться несколько членов семьи, у каждого должна быть своя насадка.

Отзывы покупателей

По словам покупателей, ирригатор помогает бороться с зубным камнем и налетом, а также с кровоточивостью десен:

"Приобрела по рекомендации своего стоматолога. У меня есть предрасположенность к образованию пришеечного кариеса и зубного камня на передних зубах. Так вот с ирригатором заметно улучшается качество очистки проблемных мест - особенно это заметно на одном кривоватом зубе, где боковую поверхность сложно очистить и щеткой, и нитью, а ирригатор с задачей хорошо справляется. С непривычки очень щекотно языку, когда пользуешься";



"При среднем уровне давления (около 400кпа) струей воды хорошо смывается зубной налет, а также оставшиеся частицы пиши между зубами и под мостами";



"Хорошо чистит зубы (это можно понять проведя языком по зубам), делает хороший массаж десен (десны стали намного менее кровоточить). Отличная вещь".

С помощью прибора можно достать застрявшие между зубами, в брекетах или под коронками кусочки пищи:

"Под коронкой застрял кусочек шкурки от ореха, не могла убрать больше месяца. Очень неприятные ощущения. Один раз воспользовалась ирригатором и проблема была ликвидирована";



"Отличное дополнение к основной гигиене полости рта. Отлично вычищает все остатки пищи. Ощущаешь полную чистоту полости рта даже на утро. Регулировка мощности позволяет пользоваться аппаратом даже ребенку";



"Поставила брекеты и решила, что нужно его приобрести, радости нет предела, чистит на ура и ни какие ершики не нужны, не знаю, как я без него жила".

Некоторые покупатели отметили, что стационарный ирригатор более эффективен в очистке полости рта, чем портативный: