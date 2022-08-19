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1 час назад

Доктор рассказала о пользе ежевики для здоровья организма

Волгоградская правда

Специалист по здоровому питанию Ольга Дорош сообщила, что лесная ягода богата витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами.

Доктор рассказала о пользе ежевики для здоровья организма
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Ежевика улучшает работу головного мозга, активизирует процессы мышления, памяти, снижает уровень холестерина, повышает иммунитет, нормализует сон и пищеварение, пишет zaxid.net.

Кроме этого, ягода снижает скорость всасывания глюкозы, что позволяет контролировать уровень сахара в крови, объяснила доктор. Антиоксиданты, в большом количестве содержащиеся в ежевике, снижают риск развития рака.

Специалист рекомендует регулярно включать лесную ягоду в рацион. Так организм получит полезные вещества, что значительно улучшит общее состояние и повысит иммунитет.

Всего в одной чашке ежевики содержится 50% суточной нормы витамина С. Но злоупотреблять ягодой не стоит, порции в 400 г в день достаточно.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации врача.

Здоровье,
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