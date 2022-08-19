Окулист рассказал о заболевании глаз из-за некачественной косметики

«Гордеолум, или, как его еще называют в простонародье, ячмень — это воспаление сальной железы вокруг ресницы. То есть фактически ячмень — это уплотнение и гиперемия вокруг растительности на нижнем или верхнем веке», — объяснил врач. По его словам, в группу риска тех, кто подвержен этому недугу попадают маленькие дети, пожилые люди со сниженным иммунитетом и взрослые, у которых есть системные заболевания, например, сахарный диабет.