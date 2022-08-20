Психологи показали, что гигиенические процедуры снижают стресс

Исследование психологов из Университета Торонто и Свободного Университета Амстердама показало, что, умывание может смягчить психологические последствия стрессовых событий. Работа опубликована в журнале Social Psychological and Personality Science.

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Исследователи показали 1150 взрослым людям короткое видео об испуганной женщине, стоящей на краю станции банджи-джампинга. Ранее было доказано, что такие видео вызывают беспокойство, напряжение и тревогу у зрителей. Затем участникам случайным образом поручили посмотреть видео, показывающее, как правильно мыть руки, видео о том, как нарисовать круг, или видео о том, как чистить яйцо.

Видео дня

Те, кто смотрел видео с мытьем рук, как правило, сообщали о более низком уровне беспокойства по сравнению с другими группами. Исследователи затем провели второй эксперимент при участии 1377 человек. После просмотра вызывающего тревогу видео участников случайным образом распределили в три группы. Одних попросили представить, что они очищают руки, лицо, шею и волосы водой, других — что они касаются этих частей тела, третья группа была контрольной. Уровень тревожности, как правило, был ниже у тех, кто представлял очищение.

Исследователи также нашли физиологические доказательства, подтверждающие их гипотезу. 74 студента крупного канадского университета выполнили два раунда эксперимента, вызывающего тревогу, при этом регистрировалась их сердечно-сосудистая деятельность. Им было поручено выступить с 5-минутной речью, объясняющей, почему они имеют квалификацию руководителя группы в консалтинговой фирме. Они выступали перед двумя судьями в белых лабораторных халатах, которые «все время выглядели суровыми, с пустыми взглядами, без улыбки и без признаков одобрения». Затем участникам случайным образом поручили либо фактически использовать, либо просто рассмотреть антисептическую салфетку. Сердечно-сосудистая система проявляла меньше признаков стресса у тех, кому позволили воспользоваться салфеткой.