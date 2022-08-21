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1 час назад

Ортопед предупредил об опасности домашних тапочек

Lenta.ruиещё 2

Регулярное ношение домашних тапочек может привести к бурситу, а ходьба босиком провоцирует плоскостопие и плантарный фасцит. Об этом в интервью URA.RU предупредил травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Лев Дунаев.

Ортопед предупредил об опасности домашних тапочек
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, обычные домашние тапочки на тонкой подошве плохо выполняют функцию амортизации и недостаточно «глушат» ударную волну при ходьбе.

«Ношение этой обуви зачастую провоцирует появление бурсита первого плюснефалангового сустава. Незакрепленная в тапочке нога скользит вперед при движении и попадает в узкий нос обуви, который давит на передний отдел стопы. Из-за такого регулярного воздействия в определенных случаях воспаляется сумка сустава большого пальца», — пояснил Дунаев.

Хождение дом босиком также вредно для позвоночника, утверждает врач. В таком случае суставы и позвоночник должным образом не защищены от ударной или статической нагрузки. Кроме того, страдают и сами стопы.

«При ходьбе босиком увеличивается вероятность развития плантарного фасциита — воспаления связки, которая соединяет пяточную кость с основанием пальцев. Кроме того, нежелание носить домашнюю обувь может стать причиной развития плоскостопия при наличии к нему предрасположенности», — рассказал травматолог.

Он отметил, что при плоскостопии нагрузка на ступни распределяется неправильно. В результате ноги быстрее устают и болят даже при небольших физических нагрузках.

Ранее ортопеды клиники Луизы Рини в Шеффилде, Англия, назвали самую вредную популярную обувь. Специалисты объяснили, что не следует носить балетки в течение длительного времени, поскольку эта обувь на плоской подошве не поддерживает стопу должным образом. Также медики не рекомендовали надевать обувь на босую ногу.

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