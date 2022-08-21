Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
45 минут назад

Врачи объяснили, почему стресс "заедается"

СОВАиещё 4

Доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института РУДН Оксана Гизингер объяснила, почему стресс "заедается" и как избежать этого.

Врач объяснил, почему стресс "заедается"
Фото: СОВАСОВА

Медик рассказала, что пищевое поведение при долгом стрессе меняется из-за вырабатываемого гормона кортизола. Именно он усиливает аппетит и повышает тягу к еде, создавая своеобразный запас на худшие времена.

После завершения стрессовых ситуаций в жизни уровень кортизола, как правило, снижается. Но если ситуация не разрешилась или реакция на стресс застревает в положении "включено", количество этого гормона остаётся повышенным.

Медик также рассказала, что стресс меняет предпочтения в еде. Например, по её словам, люди останавливают выбор на пище с высоким содержанием жира, сахара, пишет RT.

Здоровье,РУДН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители