Врач объяснил, почему стресс "заедается"

Доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института РУДН Оксана Гизингер объяснила, почему стресс "заедается" и как избежать этого.

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Медик рассказала, что пищевое поведение при долгом стрессе меняется из-за вырабатываемого гормона кортизола. Именно он усиливает аппетит и повышает тягу к еде, создавая своеобразный запас на худшие времена.

После завершения стрессовых ситуаций в жизни уровень кортизола, как правило, снижается. Но если ситуация не разрешилась или реакция на стресс застревает в положении "включено", количество этого гормона остаётся повышенным.