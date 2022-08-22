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1 час назад

Хирург перечислил первые симптомы варикоза

Мослентаиещё 1

Отечность конечностей и ноющая боль указывают на развитие варикоза. О первых симптомах заболевания вен «Вечерней Москве» рассказал бариатрический хирург воронежской клиники «РЖД-Медицина» Максим Елисеев.

Хирург перечислил первые симптомы варикоза
Фото: МослентаМослента

«Обычно первые проявления, которые могут заставить задуматься пациента о неправильной работе венозной системы нижних конечностей, бывают в виде отечности к вечеру на обеих нижних конечностях — следы от вдавливания резинок от носков в нижней трети голени или после длительного пребывания в сидячем положении, — отметил он», — объяснил специалист.

Кроме отечности в голенях также может ощущаться боль и дискомфорт, продолжил врач. По его словам, «сосудистые звездочки» в виде извитых линий также указывают на проблемы с венами.

На стадии прогрессирования заболевания кожа может шелушиться и ее можно легко поранить, что в итоге может привести к возникновению трофической язвы и плохо поддается лечению, заключил Елисеев.

Здоровье,Максим Елисеев,
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