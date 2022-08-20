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57 минут назад

Названы лучшие продукты для поднятия гемоглобина

Катерина Саломе

Уровень гемоглобина можно поднять с помощью определенных продуктов. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказал врач-педиатр, старший медицинский консультант компании «Теледоктор24» Мария Мамедова.

Названы лучшие продукты для поднятия гемоглобина
Фото: pixabay.compixabay.com

«Уровень железа можно поднять с помощью рациона, куда входят продукты, богатые железом и усиливающие его биодоступность»,

– заявила врача.

Так, по словам эксперта, стоит присмотреться к красному мясу, особенно к говядине. Также специалист рекомендует добавить в рацион гранаты, гречневую крупу, морковь, капусту, помидоры и тыкву. А рыба, шиповник, грецкие орехи и болгарский перец помогут улучшить всасываемость железа, добавила доктор.

Ранее мы сообщали о том, что назван доступный фрукт для избавления от “плохого” холестерина.

Здоровье,Мария Мамедова,
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