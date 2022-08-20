Врач-диетолог назвала продукты, приводящие к целлюлиту

Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова навала продукты, употребление которых приводит к целлюлиту.

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По её словам, речь идёт, прежде всего о сахаре, колбасных изделиях и полуфабрикатах, передаёт Радио «Комсомольская правда».

Как пояснила врач-диетолог, большое количество сахара, как и большое количество соли, способствует задержке жидкости в подкожно-жировой клетчатке, что вызывает неровный рельеф.

«Помимо этого, сахаросодержащие продукты стимулируют выработку жира и усугубляют жировые отложения»,

– резюмировала Русакова.

Ранее сообщалось, что любимое многими варенье из малины, о полезных свойствах которого всем уже давно известно, может быть вредным для организма человека.