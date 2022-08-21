Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

Аллерголог рассказала, какие цветы нельзя приносить в школу на 1 сентября

Мир24иещё 1

Аллерголог-иммунолог Наталья Игнатова дала советы по выбору букета к 1 сентября.

Какие цветы нельзя приносить в школу на 1 сентября
Фото: Мир24Мир24

По ее словам, некоторые цветы могут вызвать мгновенную аллергию у любого человека в любом возрасте. Аллергическую реакцию вызывают не сами цветы, а иммунная система, которая реагирует на белки пыльцы. Если она «считывает» их как врага, вырабатываются защитные антитела, вызывающие отрицательные проявления вроде отеков слизистой и насморка.

«Чтобы уменьшить вероятность аллергии, следует выбирать цветы без аромата. Чем слабее запах, тем меньше пыльцы», – приводит слова Игнатовой агентство «Прайм».

К самым безопасным цветам аллерголог отнесла орхидеи, в которых почти нет пыльцы. Она отметила, что пыльца розы слишком тяжела, чтобы подняться в воздух, поэтому риски аллергии невысоки. Маргаритки, лилии, каллы и хризантемы дарить аллергикам не следует. Также нужно избегать декоративных злаковых, которые нередко используются для оформления букетов.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова сообщила, что букет к началу учебного года обойдется москвичам в среднем в 800 – 1 200 рублей.

Здоровье,Наталья Игнатова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители