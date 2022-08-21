Какие цветы нельзя приносить в школу на 1 сентября

Аллерголог-иммунолог Наталья Игнатова дала советы по выбору букета к 1 сентября.
По ее словам, некоторые цветы могут вызвать мгновенную аллергию у любого человека в любом возрасте. Аллергическую реакцию вызывают не сами цветы, а иммунная система, которая реагирует на белки пыльцы. Если она «считывает» их как врага, вырабатываются защитные антитела, вызывающие отрицательные проявления вроде отеков слизистой и насморка.
«Чтобы уменьшить вероятность аллергии, следует выбирать цветы без аромата. Чем слабее запах, тем меньше пыльцы», – приводит слова Игнатовой агентство «Прайм».
К самым безопасным цветам аллерголог отнесла орхидеи, в которых почти нет пыльцы. Она отметила, что пыльца розы слишком тяжела, чтобы подняться в воздух, поэтому риски аллергии невысоки. Маргаритки, лилии, каллы и хризантемы дарить аллергикам не следует. Также нужно избегать декоративных злаковых, которые нередко используются для оформления букетов.
Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова сообщила, что букет к началу учебного года обойдется москвичам в среднем в 800 – 1 200 рублей.