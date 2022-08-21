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3 часа назад

Психолог рассказала россиянам о полезных привычках для борьбы с лишним весом

Vse42.ru

Российский психолог, специалист по работе с пищевым поведением Евгения Котомцева рассказала, какие привычки помогут достичь стройности фигуры.

Названы полезные привычки для борьбы с лишним весом
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами эксперт отметила, что снижению веса способствуют такие привычки, как регулярное питание и бытовая активность. По словам психолога, в этом вопросе сила воли не имеет значения, передает издание URA.RU.

– Успех в похудении зависит не от силы воли, как думает большинство худеющих, а от привычек, которые ведут к снижению веса. Чтобы похудеть, нужно есть. Регулярно, каждые три-три с половиной часа, разнообразно, вкусно, медленно, осознанно, сидя за столом, – цитирует СМИ Котомцеву.

Она добавила, что для похудения необходимо не только заниматься трижды в неделю в спортзале, но и постепенно увеличивать свою бытовую активность.

Также она призвала худеющих россиян отказаться от приема пищи во время эмоционального голода, который появляется, когда человек нервничает или ему становится скучно.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что диетолог Кристина Плотникова рассказала россиянам о пользе яблок при похудении.

Здоровье,
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