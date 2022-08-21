Названы полезные привычки для борьбы с лишним весом

Российский психолог, специалист по работе с пищевым поведением Евгения Котомцева рассказала, какие привычки помогут достичь стройности фигуры.

В беседе с журналистами эксперт отметила, что снижению веса способствуют такие привычки, как регулярное питание и бытовая активность. По словам психолога, в этом вопросе сила воли не имеет значения, передает издание URA.RU.

– Успех в похудении зависит не от силы воли, как думает большинство худеющих, а от привычек, которые ведут к снижению веса. Чтобы похудеть, нужно есть. Регулярно, каждые три-три с половиной часа, разнообразно, вкусно, медленно, осознанно, сидя за столом, – цитирует СМИ Котомцеву.

Она добавила, что для похудения необходимо не только заниматься трижды в неделю в спортзале, но и постепенно увеличивать свою бытовую активность.

Также она призвала худеющих россиян отказаться от приема пищи во время эмоционального голода, который появляется, когда человек нервничает или ему становится скучно.