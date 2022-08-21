Звезда передачи «Танцы на ТНТ» раскрыла свои секреты

«На самом деле все занятия начинаются с самого пробуждения. Нет ничего сложного или специфического. Вы просыпаетесь и даете своему телу заряд энергии, просто потягиваясь в кровати, вытягивая сначала одну руку, потом другую и то же самое проделывая с ногами. А мы привыкли включиться, сбросить с себя одеяло и сразу побежать. Это очень нездорово, потому что циркуляция крови при переходе из горизонтального в вертикальное положение меняется. Если он проходит слишком резко, возникает мощная нагрузка на организм. Это неправильно. Сначала нужно пробудиться, потянуться, встать и поделать хотя бы элементарные движения, чтобы сделать мышцы пластичными», — поделилась собеседница.