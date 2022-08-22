Съедающий по 100 яиц в день мужчина рассказал о своей диете

Американский бодибилдер Фернандо Торрака, съедающий по 100 куриных яиц в день, рассказал о своей диете. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Торрака утверждает, что ест яйца, поскольку они «быстро перевариваются». Это позволяет ему понемногу подкрепляться ими в течение всего дня.

Иногда мужчина добавляет в свой рацион курицу или рыбу, однако утверждает, что от этих продуктов его самочувствие ухудшается.

«От курицы у меня вздувается живот. Когда у меня газы, мой живот выглядит так, будто я на шестом месяце беременности. Мне это не нравится», — рассказывает Торрака.

Бодибилдер предпочитает белки, так как желтки, по его словам, слишком жирные. Обычно он разделяет 100 яичных белков и пару желтков на пять приемов пищи, жарит их и добавляет щепотку гималайской розовой соли. По словам мужчины, именно соль помогает предотвратить вздутие живота.

Торрака делится своей спортивной формой и мотивирует людей вести здоровый образ жизни в социальной сети TikTok. За его жизнью следит более полмиллиона пользователей.