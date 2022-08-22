Онколог рассказал об опасном заболевании груди у молодых

Фиброаденома, образование в молочной железе, чаще всего появляется у молодых женщин в возрасте 15-30 лет, рассказал онколог-маммолог Данаил Фазлиев. «Ленте.ру» он пояснил, почему безобидное на первый взгляд заболевание несет опасность.

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Невозможно сказать, сколько именно женщин имеют доброкачественные опухоли — фиброаденомы в груди, так как зачастую они никак себя не проявляют и обнаруживают их случайно во время обычного обследования или маммографии, рассказал врач. Однако даже маленькая фиброаденома может переродиться в рак, предупредил Фазлиев.

Иногда опухоль можно почувствовать рукой — она плотная, подвижная, не прикреплена к окружающим тканям. Чаще всего фиброаденома никак не проявляется, иногда может вызывать боль или дискомфорт. Если опухоль большая, она может деформировать грудь. В некоторых случаях отмечается изменение формы соска или выделения из него, перечислил симптомы врач.

«Раковые образования иногда трудно отличить от фиброаденомы, рак научился маскироваться, поэтому важно сделать биопсию, если есть какие-либо сомнения», — посоветовал собеседник «Ленты.ру».

Онколог-маммолог предупредил, что раковые опухоли могут скрываться даже за фиброаденомой размером два-три миллиметра.