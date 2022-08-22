Врач перечислила опасные причины появления целлюлита

Целлюлит, в косметологическом значении этого слова, может появляться из-за избытка молочных продуктов в рационе, из-за стресса и не только, рассказала эксперт в области детской и взрослой нутрициологии, врач-биохимик Анна Читанава. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила неочевидные и опасные причины появления косметического дефекта.

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«Апельсиновая корка» на ногах доставляет женщинам немало хлопот: они прикрывают бедра, сидят на диетах, усиленно занимаются спортом, чтобы избавиться от недостатка во внешности, отметила врач. Но главное — целлюлит сигнализирует о сбоях в работе организма, предупредила она.

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По ее словам, спровоцировать его появление могут стресс, малоподвижный образ жизни и другие причины.

Во время стресса крайне важно заниматься физической активностью, но большинство людей привыкли заедать переживания или пережидать сидя, посетовала Читанава. По ее словам, малоподвижный образ жизни практически сводит к нулю старания в спортзале, то есть, если человек весь день сидит, а вечером занимается, например, пилатесом, то это недостаточный уровень нагрузки. Тем не менее это лучше, чем ее полное отсутствие.

Для улучшения состояния здоровья и профилактики появления целлюлита физическую активность нужно увеличивать всеми способами: ходить пешком, ездить на велосипеде

Избыток молочной продукции в рационе является еще одной распространенной, но не всем известной причиной образования целлюлита, продолжила врач. Читанава объяснила, что молочные продукты содержат белок казеин, стимулирующий выработку инсулина, который, в свою очередь провоцирует выработку других гормонов. Это приводит к задержке жидкости в организме и как следствие к отекам.

Нарушения работы почек и печени также может спровоцировать задержку жидкости в организме. Симптомы этой проблемы часто проявляются в виде отеков.

«В межклеточном пространстве содержится много воды, которая не может выводиться должным образом вместе с токсинами, так как почки не работают должным образом», — уточнила детали врач.

По словам собеседницы «Ленты.ру», если одновременно с целлюлитом появляется варикозное расширение вен и сосудистые сетки на коже, то это безоговорочно говорит о нарушениях работы печени.