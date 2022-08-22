Сидя, стоя или лежа: как работать из дома без вреда для спины

Специалисты считают, что можно организовать удачное рабочее место в любой локации.

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Работа на удаленке стала частью привычной жизни для десятков тысяч людей: после ковидных ограничений многие компании решили, что и дома сотрудник может отлично трудиться. Но у тех, кто выбрал такой способ, иногда возникают проблемы с оборудованным местом для работы.

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Конечно, весь день посидеть на неудобном стуле у кухонного стола, — не лучшая идея для спины. Впрочем, остаться в уютной кровати тоже.

Работать лежа

Именно так многие представляют удаленку: больше никаких сборов, открыл глаза, взял ноутбук в постель и день начался. Удобно, уютно и очень комфортно. Но специалисты считают, что таким образом можно заработать множество проблем с позвоночником, а уже через пару лет сколиоз и протрузии межпозвоночных дисков перестанут быть терминами из медицинской энциклопедии и станут суровой реальностью.

Если работать, лежа на животе, придется опираться о локти. Врачи напоминают, что в этой позе безопасно задерживаться не больше, чем на 20 минут. Из-за опоры на локти может развиться туннельный синдром, а спина, находящаяся в совершенно не физиологическом положении, вскоре напомнит о себе головными болями, дискомфортом в шее и пояснице.

Лежать на спине с ноутбуком — тоже не лучшая идея: в этой позе мышцы задней поверхности шеи уплощаются, а передние наоборот постоянно находятся в состоянии стресса. Боли придут уже через пару недель. К тому же, эта поза — прямой путь к формированию двойного подбородка.

Лучший вариант работы в кровати — полулежа. Главное соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, спиной опираться не о подушку, а о твердую поверхность, например, диванную спинку. Под ноутбуком разместить твердую подставку: она и компьютеру не даст перегреться, и избавит от лишнего тепла, поступающего от гаджета к органам малого таза.

А под немного согнутые ноги положите свернутый плед, так кровоток не нарушится.

Работать сидя

Этот вариант нам предлагают офисы, да и дома за столом мы чувствуем себя собраннее и больше настроены на работу. Но ученые и врачи такой метод физиологичным не считают: позвоночник в поясничном отделе испытывает постоянное давление, а кровообращение в органах малого таза нарушается.

К тому же, многие забывают, что экран компьютера должен находиться на уровне глаз, если он расположен ниже, приходится постоянно наклоняться и напрягать шею: именно поэтому у большинства офисных сотрудников развивается типичные проблемы с осанкой — выдвинутая вперед голова и шея, сведенные плечи.

Решить эту проблему легко, достаточно купить специальную подставку, чтобы поднять монитор.

Важно позаботиться и о том, чтобы сохранялся физиологический прогиб в пояснице — лордоз. В специальных креслах он учитывается, но, если вы работаете на стуле, сверните плед или купите специальную подушку, как у автомобилистов.

Чтобы от долгого сидения мышцы спины не ослабевали, приобретите в магазине спортивных товаров подушку для баланса. В первые дни сидеть на ней будет непривычно, но позвоночник скажет вам: «Спасибо!».

Работа стоя

Говорят, именно так предпочитали создавать свои литературные шедевры Пушкин и Гоголь. Да, для нашего позвоночника полезно стоять. Впрочем, если простоять весь день, то боли в ногах не избежать. С этим адепты работы стоя справляются, надевая специальные кроссовки.