Реальные отзывы: полезен ли фитнес-браслет

Уже долгие годы фитнес-браслеты имеют высокую популярность не только среди спортсменов, но и людей, никак не связанных с профессиональным спортом. Многих привлекает невысокая цена гаджета и сочетание в нем многих полезных функций. Так ли хороши эти устройства и какие показатели они могут отслеживать – в материале "Рамблера".

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Рынок современных фитнес-трекеров переполнен разнообразием моделей – на любой вкус и кошелек. Основные функции, которые есть у большинства из них:

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счетчик шагов,

счетчик калорий,

возможность получать уведомления и отвечать на звонки с помощью часов,

счетчик частоты сердечных сокращений,

пульсоксиметр (отслеживание количества кислорода в крови),

мониторинг сна,

некоторые модели водонепроницаемы и в них разрешено плавать.

В целом, большинство из этих функций есть в смартфонах, однако большинство предпочитает часы, тк считается, что они дают более точные измерения, находясь постоянно на руке.

Они будут полезны не только профессиональным спортсменам, но и всем, кто старается следить за своим здоровьем. Хорошим помощником станут и для желающих сбросить или набрать вес – мониторинг активности и потребляемых/расходуемых калорий важен для корректировки своего питания и режима.

Реальные отзывы тех, кто уже пользуется фитнес-браслетом:

Для меня фитнес-часы – нужная вещь, я попробовала месяц ходить без них, когда сломались старые, и побежала купить новые. Не расстаюсь с ними ни на минуту: плаваю в море, в бассейне, хожу в сауну, принимаю душ, готовлю, гуляю, работаю, сплю. Часики всегда на мне, снимаю только для того, чтобы подзарядить или когда мажусь кремом для тела.

Я сейчас вообще не могу ходить без браслета, даже пока он стоит на зарядке меня не покидает ощущении что чего-то не хватает. Браслет уже будто стал частью меня. Несмотря на то, что я далека от спорта, браслет для меня настоящая палочка-выручалочка.

Конечно, не обязательно покупать браслеты для того, чтобы тренироваться. Я тренируюсь уже давно, начал задолго до покупки браслета, и это вполне можно делать и без него, но всё же я считаю у него есть кое-какие плюсы в этом плане.