Показан эффективный способ побороть пищевую аллергию

Агрегаты-мицеллы с бутиратом, который вырабатывается бактериями в составе здорового микробиома кишечника, эффективно борются с пищевой аллергией. Это показали ученые Чикагского университета, которые представят результаты исследования на осенней конференции Американского химического общества. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Известно, что бутират способствует росту полезных бактерий и поддерживает здоровое состояние слизистой оболочки кишечника. При нарушении микробиома, когда производящие бутират бактерии погибают, фрагменты частично переваренной пищи могут просачиваться сквозь стенку кишечника, попадая в кровь и вызывая иммунную реакцию, которая, в свою очередь, может приводить к аллергии.

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Ученые разрабатывают различные методы внедрения полезных микроорганизмов в кишечник, например, через трансплантацию фекальных масс либо перорально. Однако клинические испытания завершились неудачно, поэтому исследователи задумались над другими способами доставки бутирата в организм человека. Прием в виде пищевых добавок также не является лучшим решением, поскольку бутират имеет неприятных запах собачьих экскрементов и прогорклого масла и разрушается в ЖКТ до того, как он мог бы достигнуть места назначения в нижних отделах кишечника.

Новая система доставки бутирата представляет собой полимеры бутаноилоксиэтилметакриламида с метакриловой кислотой, имеющие бутиратную группу в качестве боковой цепи. Полимеры формировали агрегаты — полимерные мицеллы, заключающие в своей сердцевине бутиратные группы, что маскирует неприятный запах. Мицеллы были введены в пищеварительную систему мышей, у которых отсутствовали здоровые кишечные бактерии или была нарушена нормальная работа слизистой оболочки. Пищеварительные соки высвобождали бутират в нижних отделах кишечника, а оставшиеся полимеры удалялись с фекалиями. Лечение восстановило защитный барьер кишечника и микробиом за счет усиления выработки пептидов, убивающих вредные бактерии. Их место заняли полезные бактерии, продуцирующие бутират.