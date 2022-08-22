Токсиколог рассказал, какие продукты стоит исключить из меню

Врач посоветовал избегать сахара, «легких» углеводов, которые быстро усваиваются, а также продуктов из белой муки. Кроме того, важно следить за количеством сладких фруктов (виноград, яблоки и так далее), ограничить потребление полуфабрикатов, копченостей, газировки, а также кофе и чая, за исключением зеленого.