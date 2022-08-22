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49 минут назад

Токсиколог Кутушов рассказал, какие продукты стоит исключить из рациона

Вечерняя Москва

Токсиколог, профессор, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, член-корреспондент Международной академии авторов научных изобретений и открытий Михаил Кутушов рассказал, какие продукты стоит исключить из рациона, чтобы предупредить развитие онкологических заболеваний.

Токсиколог рассказал, какие продукты стоит исключить из меню
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Врач посоветовал избегать сахара, «легких» углеводов, которые быстро усваиваются, а также продуктов из белой муки. Кроме того, важно следить за количеством сладких фруктов (виноград, яблоки и так далее), ограничить потребление полуфабрикатов, копченостей, газировки, а также кофе и чая, за исключением зеленого.

Что касается полезных продуктов, то в рацион стоит включить лимоны, бобовые, рыбу и овощи, передает слова Кутушова Царьград.

Здоровье,
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