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20 минут назад

Врач рассказала, почему возникает синдром беспокойных ног

Letidor.ru

Синдром беспокойных ног — распространенное неврологическое нарушение, которое проявляется во сне. Человек не может выспаться и полноценно отдохнуть, постоянное недосыпание, вызванное синдромом беспокойных ног, может привести к развитию синдрома хронической усталости или депрессии. Подробности читайте в нашей новости.

Врач рассказала, почему возникает синдром беспокойных ног
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-невролог Анастасия Машовец рассказала в своем Telegram-канале о том, как чаще всего проявляется синдром беспокойных ног. Человек может чувствовать ощущение мурашек, боль, покалывание, жжение или дрожь. В тяжелых случаях неприятные ощущения беспокоят не только в ночное и вечернее время, но и в дневное, а также могут распространяться на руки.

Перед сном вечером можно делать растяжку, важно избегать продуктов, которые могут спровоцировать усиление синдрома, например, лучше отказаться от кофе.

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