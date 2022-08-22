Врач рассказала, почему возникает синдром беспокойных ног

Синдром беспокойных ног — распространенное неврологическое нарушение, которое проявляется во сне. Человек не может выспаться и полноценно отдохнуть, постоянное недосыпание, вызванное синдромом беспокойных ног, может привести к развитию синдрома хронической усталости или депрессии. Подробности читайте в нашей новости.

Врач-невролог Анастасия Машовец рассказала в своем Telegram-канале о том, как чаще всего проявляется синдром беспокойных ног. Человек может чувствовать ощущение мурашек, боль, покалывание, жжение или дрожь. В тяжелых случаях неприятные ощущения беспокоят не только в ночное и вечернее время, но и в дневное, а также могут распространяться на руки.