Ученые: Фрукты и овощи полезны для здоровья людей с диабетом

Свежие фрукты и овощи могут стать эффективным способом улучшения здоровья для людей с диабетом 2 типа, говорится в новом исследовании, опубликованном сегодня в Journal of Nutrition.

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Исследователи из Института глобального здравоохранения Джорджа и UNSW Sydney обнаружили, что люди с диабетом 2 типа и высоким уровнем сахара в крови, которые в течение 12 недель принимали участие в программе "продуктовых рецептов", съедали почти две дополнительные порции фруктов и овощей в день. Они также похудели на 1,7 кг и на 10% снизили уровень ЛПНП (липопротеина низкой плотности или "плохого холестерина", вызывающего сердечные заболевания).

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Ведущий автор исследования Джейсон Ву, руководитель отдела науки о питании в Институте Джорджа и профессор Школы популяционного здоровья UNSW Medicine & Health, сказал, что это первое важное исследование в Австралии, демонстрирующее потенциал "еды как лекарства" для того, чтобы помочь врачам и пациентам лучше справляться с заболеваниями, связанными с питанием.

"Мы знаем, что полноценное питание является ключевым фактором поддержания здоровья. Но только один из двадцати австралийцев потребляет достаточное количество фруктов и овощей, при этом многие испытывают трудности с доступом к здоровой пище, особенно жители наиболее неблагополучных общин", - сказал он.



"Сейчас нездоровое питание является причиной более чем 20 000 преждевременных смертей в год в Австралии и невыразимых страданий пациентов и их близких"

Чтобы протестировать рецепт для здравоохранения Австралии, исследователи совместно с врачами-специалистами больницы Royal Prince Alfred Hospital в Сиднее набрали 50 человек с диабетом 2 типа, которые испытывали нехватку продовольствия. Каждый участник получил коробку со здоровой пищей, разработанную специалистами по питанию, идеи рецептов и возможность посещать диетолога раз в две недели.

Через 12 недель значительно улучшилось питание участников, уровень холестерина в крови и масса тела. Большинство (96%) участников заявили, что программа была полезной или чрезвычайно полезной для улучшения питания их самих и их семей, и что они готовы заплатить за продолжение программы.

"Наше исследование показывает, что назначение здоровых продуктов не только очень перспективно для улучшения питания и здоровья людей с диабетом 2 типа, но и очень популярно. Далее нам необходимо расширить и оценить эту программу в более крупных исследованиях, чтобы подтвердить ее пользу для здоровья", - сказал доктор Ву.

Растет признание того, что системы здравоохранения должны делать больше для профилактики и лечения заболеваний, связанных с питанием, а нынешняя модель, когда для лечения таких заболеваний полагаются в основном на лекарства, недостаточна. В США программы здорового питания и назначения еды уже интегрируются в систему здравоохранения. Оплачиваемые правительством и поставщиками медицинских услуг, они приносят многообещающую пользу здоровью и даже снижают общие расходы на здравоохранение.

Тристан Харрис, исполнительный директор компании Harris Farms, которая поставляла здоровые продукты, использованные в исследовании, сказал: