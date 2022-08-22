Пять витаминов, которых лучше избегать: мнение фармацевта

Большинство из нас могут получать все необходимые витамины из пищи. Тем не менее бывают случаи, когда человеку требуется прием определённого витамина в качестве пищевой добавки. Но в действительности, по мнению фармацевта Кристины Телами, некоторые витамины могут иметь побочные эффекты или быть неэффективными.

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Доктор Кристина Телами объяснила, от каких витаминов лучше всего отказаться и почему.

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Рыбий жир. Проблема в том, что такие добавки содержат очень много омега-3 жирных кислот, причём эти жирные кислоты являются полиненасыщенными. Подобные жиры способны вызвать в организме воспаление. А ещё если полиненасыщенных жиров слишком много, то это замедляет обмен веществ.

Железо. При избытке железа может усилиться воспаление. А возникнуть это воспаление может при вступлении железа в реакцию с перекисью водорода в организме. Также при слишком высоком уровне железа может усугубиться эндометриоз, диабет, резистентность к инсулину и др. Вместо пищевых добавок с железом ешьте продукты, содержащие много меди.

Витамин D. Кроме достаточного количества витамина D, в организме в норме должны находиться уровни витамина А и магния. Также должна хорошо функционировать печень. То есть причиной недостатка витамина D может быть недостаток этих элементов, плохо работающая печень, рацион с небольшим количеством жиров или недостаток солнечного света.

Цинк. Из-за избытка цинка может снизиться уровень меди в организме, и наоборот. Также если у вас слишком низкий уровень цинка, то это может говорить о недостатке магния, поскольку печень в качестве его замены использует именно цинк.