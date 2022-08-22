Врач заявил, что кофе не является источником энергии

Кофе не являются источником энергии, а просто стимулирует сжигание ее внутренних запасов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-психотерапевт, диетолог Сергей Обложко.

Как отметил специалист, люди обычно употребляют кофе, чтобы взбодриться, однако заблуждение заключается в том, что этот напиток может дать уставшему человеку энергию. На самом деле, по словам врача, кофеин является стимулятором метаболизма, а не источником энергии.