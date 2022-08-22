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1 час назад

Врач заявил, что кофе не является источником энергии

Парламентская газета

Кофе не являются источником энергии, а просто стимулирует сжигание ее внутренних запасов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-психотерапевт, диетолог Сергей Обложко.

Врач заявил, что кофе не является источником энергии
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Как отметил специалист, люди обычно употребляют кофе, чтобы взбодриться, однако заблуждение заключается в том, что этот напиток может дать уставшему человеку энергию. На самом деле, по словам врача, кофеин является стимулятором метаболизма, а не источником энергии.

«Кофеин просто стимулирует сжигание внутренних запасов энергии. Он как бы ускоряет работу клеток, то, насколько быстро клетки из имеющихся запасов вырабатывают энергию»,

— объяснил Обложко.

Приписывая кофе «бодрящий эффект» люди продолжают пить его в период сильной усталости, что оказывает обратное действие, продолжил он. Человек становится раздражительным, теряет концентрацию. Врач рекомендовал вместо многократного употребления кофе хорошо выспаться.

Здоровье,
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