Врач заявил, что кофе не является источником энергии

Кофе не являются источником энергии, а просто стимулирует сжигание ее внутренних запасов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-психотерапевт, диетолог Сергей Обложко.
Как отметил специалист, люди обычно употребляют кофе, чтобы взбодриться, однако заблуждение заключается в том, что этот напиток может дать уставшему человеку энергию. На самом деле, по словам врача, кофеин является стимулятором метаболизма, а не источником энергии.
«Кофеин просто стимулирует сжигание внутренних запасов энергии. Он как бы ускоряет работу клеток, то, насколько быстро клетки из имеющихся запасов вырабатывают энергию»,
— объяснил Обложко.
Приписывая кофе «бодрящий эффект» люди продолжают пить его в период сильной усталости, что оказывает обратное действие, продолжил он. Человек становится раздражительным, теряет концентрацию. Врач рекомендовал вместо многократного употребления кофе хорошо выспаться.