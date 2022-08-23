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8 минут назад

Терапевт Сухова назвала противопоказания для приема ванны

runews24.ru

По словам врача, из-за частого приема горячих ванн смывается защитный слой, в результате чего кожа теряет свои барьерные свойства.

Терапевт назвала противопоказания для приема ванны
Фото: runews24.rurunews24.ru

Терапевт Вера Сухова перечислила болезни, при которых горячие ванны не рекомендуются. Долго находиться в горячей воде не стоит людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, тромбофлебитом, а также страдающим сахарным диабетом.

Кроме того, лучше избегать горячих ванн женщинам, которым диагностировали миому матки и кисту яичника, а также беременным со второго триместра.

В беседе с порталом «Доктор Питер» врач отметила, что для ежедневного использования больше подходит душ.

Прием ванны должен длиться не больше 20 минут, а температура воды составлять не выше +38 градусов.

Здоровье,
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