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1 час назад

Эксперт назвала опасность воды из-под крана

Мира Маркина

Эксперт-биохимик Мария Кулешова рассказала, когда категорически запрещено пить воду из-под крана и почему. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Водопроводная вода, которую используют люди в крупных городах России, в большинстве случаев проходит через очистные сооружения. Однако из-за возможного износа водопроводных систем в нее могут попадать оксид железа и тяжелые металлы. Кроме того, вода хлорируется, чтобы избежать накопления бактерий. При соединениям с органическими веществами в трубах образуются канцерогенные вещества, поражающие при употреблении такой воды внутренние органы.

Во многих регионах, к примеру в Краснодарском крае и Ростовской области, вода очень жесткая. В ее составе очень много солей кальция и магния. Если пить такую воду это может привести к образованию камней в почках и мочевом пузыре, предупредила врач.

"В Ленинградской области и Санкт-Петербурге, вода, напротив, очень мягкая. Употребление такой воды без дополнительной минерализации приводит к истончению костной ткани и ухудшению состояния зубов", — заявила биохимик.

Встречаются также случаи, когда в воде находят избыток меди и мышьяка. Как правило, это свойственно воде из скважин или колодцев на дачных участках или в деревнях. В таком случае она очень опасна для здоровья и может привести к накоплению вредных веществ в организме.

Чтобы проверить качество воды без исследований, нужно обратить внимание на наличие накипи в чайнике. Если она образуется очень быстро после чистки, это значит, что в воде много солей магния и кальция. Если налет рыжего цвета, в воде переизбыток оксида железа. При этом полное отсутствие накипи - тоже не хороший признак. Это говорит о том, что в воде мало минералов.

Ранее врач объяснила, надо ли мыть яйца.

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