Названы орехи, которые защищают сердце и щитовидную железу

Орехи помогают при профилактике анемии, способны снижать уровень стресса, нормализовать артериальное давление. Также они улучшают работу щитовидной железы, помогают усваиваться железу и производить гемоглобин. Об этом сообщил врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов.

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Врач отметил, что форма некоторых орехов похожа на внутренние органы человека. Например, грецкий напоминает мозг, а очертания макадамии и фундука схожи с сердцем. По словам Кутушова, есть теория, что орехи наиболее полезны для органов, уменьшенной копией которых являются.

Так, употребление миндаля может помочь в укреплении иммунитета, избавления от нервного напряжения и усталости. Кроме того, при помощи орехов можно с легкостью сбросить лишние килограммы, несмотря на их калорийность.

— Кешью, благодаря большому содержанию клетчатки и аминокислот, полезны для кишечника, а также помогают защитить сердце. Грецкие орехи улучшают память и способны снижать уровень холестерина и борются с процессами старения, — перечислил токсиколог.