Врач посоветовала не бояться лечить зубы во время беременности

Самым безопасным периодом для лечения зубов во время беременности считается второй триместр, заявила врач-стоматолог Ирина Рублева. В беседе с «Пятым каналом» она посоветовала ожидающим ребенка женщинам не бояться посещать стоматолога.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Медик объяснила, что во время беременности иммунитет снижается, из-за чего нередко обостряются хронические заболевания и возникают проблемы с зубами. Однако терпеть боль, особенно длительную и сильную, не стоит. По словам Рублевой, лечить зубы женщинам, ожидающим ребенка, можно — это вполне безопасно, хотя и требует особого контроля и аккуратности.

Наиболее безопасным периодом для лечения ротовой полости врач назвала второй триместр беременности (с 14 по 20 неделю). В то же время в первом и третьем триместрах без острой необходимости лучше отказаться от любых стоматологических вмешательств. Рублева объяснила: в первом триместре закладываются все органы и системы ребенка, а в третьем — нежелательны любые раздражители, которые могут спровоцировать преждевременные роды. В эти периоды вмешательство стоматолога возможно только в экстренных случаях, подытожила она.