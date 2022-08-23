Упражнения для спины: идеальная осанка

Предлагаем комплекс упражнений для пилатеса, способствующих укреплению мышц спины.

Тренируясь по 15-20 минут в день вы заметно улучшите свою осанку, укрепите мышечный корсет и повысите мобильность суставов. Также занятия пилатесом регулируют кровоток, способствуя правильному функционированию сердечно-сосудистой системы.

Для выполнения этого комплекса упражнений вам понадобится только спортивный коврик, заниматься можно как дома, так и на свежем воздухе.