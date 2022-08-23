Можно ли пить алкоголь, если вы пытаетесь похудеть

Время от времени может быть приятно насладиться кружкой пива или бокалом вина. Но что делать тем, кто хочет сбросить лишние килограммы? Ведь в алкогольных напитках много так называемых пустых калорий.

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В действительности, по словам зарегистрированного диетолога Лорен Манакер, при соблюдении здоровой сбалансированной диеты вы вполне можете временами выпивать алкогольные напитки. Но важно при этом выбирать правильный алкоголь.

Самое главное в употреблении спиртного при попытках похудеть - это выбор разумного размера порции. Лучше отказаться от заказа большой «Маргариты» или от пива по акции «Два по цене одного».

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В одном грамме алкоголя - семь калорий. При этом в США в одном стандартном спиртном напитке содержится около 14 г чистого алкоголя.

Также если вы любите напитки, в которых смешиваются различные ингредиенты, то обратите внимание, чтобы в них не было добавленного сахара или большого количества жира.