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1 час назад

Можно ли пить алкоголь, если вы пытаетесь похудеть

Ferra.ru

Время от времени может быть приятно насладиться кружкой пива или бокалом вина. Но что делать тем, кто хочет сбросить лишние килограммы? Ведь в алкогольных напитках много так называемых пустых калорий.

Можно ли пить алкоголь, если вы пытаетесь похудеть
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В действительности, по словам зарегистрированного диетолога Лорен Манакер, при соблюдении здоровой сбалансированной диеты вы вполне можете временами выпивать алкогольные напитки. Но важно при этом выбирать правильный алкоголь.

Самое главное в употреблении спиртного при попытках похудеть - это выбор разумного размера порции. Лучше отказаться от заказа большой «Маргариты» или от пива по акции «Два по цене одного».

Ferra.ru

В одном грамме алкоголя - семь калорий. При этом в США в одном стандартном спиртном напитке содержится около 14 г чистого алкоголя.

Также если вы любите напитки, в которых смешиваются различные ингредиенты, то обратите внимание, чтобы в них не было добавленного сахара или большого количества жира.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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