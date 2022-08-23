Хочется сладкого после еды, что делать?

У многих есть проблема: после основного приема пищи хочется «заглянцевать» его чашечкой чая-кофе с десертом. Получается дополнительная порция калорий, которая иногда может мешать снижать вес.

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Почему так происходит?

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Чаще всего это сила привычки и культура еды.Если в детстве в вашей семье так было принято изо дня в день, то вы просто повторяете эту привычную модель.

Еще возможный ответ: ваш основной прием пищи не сытный. Если вы съели миску салата и больше ничего, то, конечно, можете остаться голодными и возникнет желание поесть еще.

Также, вероятно, ваш прием пищи не принес удовлетворения. Частая история: положили на тарелку то, что «надо», а не то, что хочется и приносит удовольствие, поэтому и захотелось съесть еще сладкого, чтобы получить удовлетворение.

Причиной в конкретном случае может быть как одна из перечисленных, так и несколько

Что делать?

Не пытайтесь одним днем отказаться от сладкого - это может только усилить тягу и спровоцировать срыв.

Бороться с такой многолетней привычкой сложно так же, как бросить курить. Можно использовать методы переключения: например, после основного приема пищи выпить только чай/кофе, пожевать мятную жвачку, почистить зубы, прогуляться.

Оставьте в покое идею, что и как надо есть для здорового образа жизни, не ешьте нелюбимые продукты, добавляйте соль, специи, соусы в небольшом количестве, если вам хочется.

Следите, чтобы прием пищи был полноценный: сложные углеводы (хлеб, крупы, макароны, картофель), овощи или фрукты, белок (птица, рыба, тофу, бобовые).

Не спешите, когда едите, старайтесь тщательно пережевывать пищу, думайте о ее вкусе, текстуре, температуре, старайтесь не есть «на автомате», параллельно смотря ютуб.

Добавьте сладкие компоненты уже сразу в основное блюдо. Например, можно присовокупить фрукты (клубнику, персики, апельсин) в салат; а шоколад/гранолу/ореховую пасту в кашу/творог.