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1 час назад

Врач-диетолог назвала самые полезные продукты для кожи

Свободная пресса

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, какие продукты надо есть для красивой и здоровой кожи.

Врач-диетолог назвала самые полезные продукты для кожи
Фото: unsplash.comunsplash.com

Как отметила специалист, речь идёт о белковых продуктах, передаёт URA.RU.

«Кожа состоит из белка, – пояснила она. – Это коллагеновый слой и необходимо, чтобы поступало определенное количество аминокислот».

По словам диетолога, в основном он находится в белке животного происхождения. Прежде всего, следует обратить внимание на хорошо усваиваемые белки, это белок яйца, молочные белки, рыба, курица, индейка, кролик».

«Кроме того, необходимы зелёные листья салата, клубника, черника, голубика, клюква, яблоки, лук для нормализации работы сосудов и капилляров», – резюмировала Соломатина.

Здоровье,Елена Соломатина,
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