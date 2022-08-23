Врач-диетолог назвала самые полезные продукты для кожи

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, какие продукты надо есть для красивой и здоровой кожи.

«Кожа состоит из белка, – пояснила она. – Это коллагеновый слой и необходимо, чтобы поступало определенное количество аминокислот».

По словам диетолога, в основном он находится в белке животного происхождения. Прежде всего, следует обратить внимание на хорошо усваиваемые белки, это белок яйца, молочные белки, рыба, курица, индейка, кролик».