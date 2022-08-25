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23 минуты назад

Польза арбузов в жару оказалась опасным заблуждением

Нижегородская правдаиещё 2

Многие люди знают о том, что арбуз отлично утоляет жажду и по незнанию охотно едят его в знойное время. Как пишет Infox.ru, арбузы действительно имеют в своем составе большой процент жидкости, а значит, в теории способны утолять жажду.

Польза арбузов в жару оказалась опасным заблуждением
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Но это, по словам медиков, лишь один конец обоюдоострой «палки». Организм человека в жару очень быстро выводит жидкость благодаря обильному потоотделению, что может привести к сильному и даже опасному обезвоживанию.

Поэтому употреблять в такой период нужно напитки и продукты, которые задерживают влагу внутри нас, не пускают ее наружу.

А ведь все знают, но при этом забывают о том, что арбуз является одним из самых эффективных мочегонных продуктов питания.

Соответственно, утоление жажды с помощью этой, в общем-то, полезной ягоды, будет весьма кратковременным. Зато выведение жидкости из организма еще больше ускорится.

И в этой ситуации, особенно если негде спрятаться от солнца и нечем больше утолить жажду, обезвоживание организма может стать уже опасным и даже критическим.

Здоровье,
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