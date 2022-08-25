Польза арбузов в жару оказалась опасным заблуждением

Многие люди знают о том, что арбуз отлично утоляет жажду и по незнанию охотно едят его в знойное время. Как пишет Infox.ru, арбузы действительно имеют в своем составе большой процент жидкости, а значит, в теории способны утолять жажду.
Но это, по словам медиков, лишь один конец обоюдоострой «палки». Организм человека в жару очень быстро выводит жидкость благодаря обильному потоотделению, что может привести к сильному и даже опасному обезвоживанию.
Поэтому употреблять в такой период нужно напитки и продукты, которые задерживают влагу внутри нас, не пускают ее наружу.
А ведь все знают, но при этом забывают о том, что арбуз является одним из самых эффективных мочегонных продуктов питания.
Соответственно, утоление жажды с помощью этой, в общем-то, полезной ягоды, будет весьма кратковременным. Зато выведение жидкости из организма еще больше ускорится.
И в этой ситуации, особенно если негде спрятаться от солнца и нечем больше утолить жажду, обезвоживание организма может стать уже опасным и даже критическим.