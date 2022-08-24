7 причин, почему нельзя носить шлепанцы

Достаточно короткой прогулки от отеля до пляжа, чтобы прочувствовать все «против».

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Боль и усталость

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Проблема обуви с тонкой и плоской подошвой в том, что она не защищает ноги при ходьбе. Из-за отсутствия амортизации все ударные нагрузки идут на своды стопы и пяточную область. Поэтому длительное ношение вьетнамок часто заканчивается болью и усталостью в ногах.

Риск патологий

Ходьба в таких тапочках способствует появлению ортопедических заболеваний, ведь стопы оказываются полностью незащищенными. Тонкая подошва неспособна смягчать удары о поверхность, что негативно сказывается на здоровье ног.

Ношение вьетнамок может спровоцировать плантарный фасциит. Это воспаление связки, которая соединяет пяточную кость с основанием пальцев. Пожалуй, главный симптом этой патологии — резкая колющая боль в пятке. Может казаться, что вы при каждом шаге как будто наступаете на гвоздь.

Кроме того, вьетнамки и другая подобная обувь способствуют развитию плоскостопия, особенно при наличии к нему предрасположенности. Какие неочевидные симптомы есть у этого заболевания, читайте в материале по ссылке.

Регулярное использование шлёпок грозит и молоткообразным искривлением пальцев. Ноги в подобной обуви не зафиксированы, поэтому во время ходьбы приходится постоянно сгибать пальцы. Только так удаётся удерживать подошву, чтобы шлепки не спадали. Подобная нагрузка со временем может привести к деформации пальцев.

Травмы

Вьетнамки неудобно и небезопасно носить. В них в любой момент легко запнуться или удариться ногой обо что-нибудь. Среди самых распространённых травм, которые случаются из-за этих шлёпанцев, — переломы пальцев и сломанные ногти.

Мышечная усталость

Из-за вьетнамок страдают мышцы ног. Во время ходьбы приходится напрягаться, чтобы удерживать шлёпки. Ухудшается также и работа мышц голени, которые отвечают за отток венозной крови от ног к сердцу. В результате ношения неудобной обуви могут появиться проблемы с венами.

Изменение походки

Во вьетнамках нормально гулять почти невозможно. Приходится шаркать ногами, чтобы не потерять шлёпанцы. Из-за этого нарушается биомеханика походки. Привычка недостаточно отрывать ноги от поверхности при движении быстро приживается, избавиться от неё потом становится сложно.

Проблемы с осанкой

Нарушение походки влияет на осанку, так как мышцы спины пытаются компенсировать неправильное распределение нагрузки. Со временем они привыкают удерживать тело в неестественном положении, и такая осанка сохраняется.

О том, какие упражнения помогают поддерживать правильную осанку, читайте в статье.

Мозоли

Пожалуй, самый очевидный минус этой обуви — пластиковый ремешок, который точно будет натирать кожу в области между пальцами. Это почти неизбежно при долгом использовании шлепок. Особенно в жаркую погоду, когда ноги ещё и потеют.

Какую обувь выбрать летом

Вьетнамки точно не подходят для ходьбы по городу. Даже непродолжительные прогулки от отеля до пляжа могут навредить ногам, если приходится идти по асфальтированной дороге.