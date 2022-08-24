Стало известно об опасности смога для беременных женщин

Об опасности смога для беременных женщин рассказала «Ленте.ру» акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова. Врач посоветовала будущим мамам как можно реже выходить на улицу в период задымления воздуха, плотно закрывать окна и двери в квартире и следить за сохранением достаточной влажности в жилом помещении.

Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва» Киселев Сергей / АГН «Москва»

«Из-за смога в воздухе повышается содержание веществ, которые затрудняют поступление кислорода в легкие. Беременной женщине становится еще тяжелее дышать, поскольку ее организм обеспечивает кислородом не только себя, но и плод»,

— объяснила Селихова.

Как стало известно из беседы со специалистом, продолжительное пребывание на улице в период задымления провоцирует повышенную утомляемость, головные боли, кашель, насморк, раздражение слизистой носа. Заметно ухудшиться во время смога может состояние у беременных с бронхиальной астмой и аллергиков.

«При наличии таких заболеваний необходимо проконсультироваться с аллергологом-иммунологом или пульмонологом для облегчения симптомов без вреда для ребенка»,

— порекомендовала специалист.

Так как полностью отказаться от прогулок на улице невозможно, Селихова перечислила несколько способов максимально защититься от негативного воздействия смога. Во-первых, нужно пить много несладкой жидкости — воды, зеленого чая, отваров из ягод и трав. Во-вторых, стоит включить в рацион больше свежих фруктов и овощей, кисломолочной продукции, мяса и рыбы с минимальной жирностью.

«В помещениях ежедневно проводите влажную уборку, в жилых зонах поддерживайте необходимую влажность, используйте кондиционеры или вентиляторы. На открытом воздухе носите повязки из марли или респираторы, отдавайте предпочтение одежде из натуральных дышащих тканей»,