Врачи выяснили, что пьянство можно побороть йогой и физическими упражнениями

В связи с этим медики из Каролинского института (Швеция) решили выяснить, помогают ли от пьянства тренировки. Для этого они провели ряд опытов с 140 взрослыми добровольцами, имеющими проблемы с алкоголем и которые не занимаются спортом. Им предписали тренироваться трижды в неделю на протяжении трех месяцев, при этом врачи контролировали физические нагрузки и брали пробы крови для анализа проблем со здоровьем. Физическая активность в группах была разной: интенсивная езда на велосипеде, йога, аэробные упражнения. Изменения в тяге к алкоголю наблюдались во всех спортивных группах, при этом, наибольшее снижение было отмечено среди участников йоги. Снижение было клинически и статистически значимым. Помимо прочего, тренировки снижают уровень грусти и тревоги, которые, в свою очередь, способствуют питью.