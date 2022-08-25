Врачи рассказали об опасности ношения обуви на высоком каблуке

В обуви на каблуках ноги выглядят стройнее и длиннее, но за эту красоту женщины расплачиваются болями в суставах и мышцах, рассказали травматолог-ортопед Юсуповской больницы, кандидат медицинских наук Армен Петросян и врач-ортопед, заведующий отделением травматологии Клинического госпиталя на Яузе группы «Медскан» Евгений Балесков. «Ленте.ру» они пояснили, какие опасности для организма влечет постоянное ношение обуви на шпильке.

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При ношении обуви на высоком каблуке страдают стопы и позвоночник, так как центр тяжести смещается на переднюю часть стопы и носок становится единственной точкой опоры, пояснил Петросян. По его словам, чтобы выровнять ось тела и компенсировать изменение нагрузки, каждый из трех отделов позвоночника изгибается назад, и при таком положении тела перенапрягаются и мышцы.

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«Возникают зажимы в мышцах и суставах, напрягаются связки и сухожилия. Все это приводит к искривлениям позвоночника, и как следствие — остеохондрозам, артритам, образованию грыж и постоянным болям», — перечислил заболевания травматолог.

Ношение обуви на высоком каблуке провоцирует постоянные отеки, так как крови труднее подниматься вверх по венам из-за давления напряженных мышц. В результате развивается варикоз, а от постоянного давления на подушечки пальцев ног могут появиться мозоли и натоптыши, от которых не спасет даже медицинский педикюр.

Стопы вообще не предназначены для обуви на высоком каблуке, добавил ортопед Евгений Балесков. Стопа приобретает неправильную анатомическую форму, соответственно, может развиваться поперечно-продольное плоскостопие, предупредил он. Это в свою очередь может привести к вальгусной деформации первого пальца стопы, что чревато постоянными болями, а на третьей-четвертой стадии потребовать хирургического вмешательства.