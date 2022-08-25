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2 часа назад

Забытые рецепты: зачем добавлять хрен в мед

Мария Каткова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Еще в древности хрену приписывали многие целебные свойства. Его использовали как средство против простуды, воспалений и даже избавлялись от паразитов в кишечнике. Сейчас существует множество лекарственных препаратов, но некоторые люди все равно обращаются к народной медицине. Одним из таких рецептов может быть хрен с медом. О его полезных свойствах и противопоказаниях — в материале “Рамблера”.

Забытые рецепты: зачем добавлять хрен в мед
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Способы применения и польза

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Использование хрена в народной медицине — безотходное производство, так как в различные отвары добавляют корни и листья этого растения. В этих частях содержатся различные витамины (В и С), минералы, эфирные масла и флавоноиды.

Адепты народной медицины утверждают, что при добавлении хрена в мед можно вылечить простудные заболевания, гипертонию, синусит, ринит, мигрень и боль в суставах.

Для приготовления этого целебного продукта используется корень хрена. Его предварительно промывают и очищают, а затем либо трут на терке, либо мелко нарезают и добавляют в мед. Чтобы продукт был более приятным на вкус, туда добавляют гвоздику, корицу, имбирь и мускатный орех.

Сразу же использовать смесь не стоит. Она должна настояться 2-3 дня перед применением. Принимать рекомендуют перед едой 2-3 раза в день.

Противопоказания

Тем не менее, и у хрена, и у меда есть противопоказания, а врачи считают это сочетание опасным из-за того, что они могут вызвать аллергические реакции. Особенно опасно это сочетание при лечении бронхелегочной системы, так как организм воспримет этот продукт как аллерген. И хрен, и мед не стоит употреблять людям с различными заболеваниями, несмотря на то, что народная медицина считает их полезными.

"Хрен вообще не самый лучший продукт, он достаточно опасен, и его не рекомендуют употреблять в больших количествах людям с гипертонической болезнью, людям с заболеваниями ЖКТ, пациентам с заболеваниями печени и почек. Есть еще одна особенность у данного продукта: его не рекомендуют людям с хроническим обструктивным бронхитом легких, либо с бронхиальной астмой из-за того, что он может вызывать кашель. Мед лучше не употреблять аллергикам, людям с бронхиальной астмой, хроническими поллинозами. Также нежелательно употреблять мед людям с хроническими заболеваниями поджелудочной железы"
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Здоровье,
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