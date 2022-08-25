Забытые рецепты: зачем добавлять хрен в мед

Еще в древности хрену приписывали многие целебные свойства. Его использовали как средство против простуды, воспалений и даже избавлялись от паразитов в кишечнике. Сейчас существует множество лекарственных препаратов, но некоторые люди все равно обращаются к народной медицине. Одним из таких рецептов может быть хрен с медом. О его полезных свойствах и противопоказаниях — в материале “Рамблера”.

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Способы применения и польза

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Использование хрена в народной медицине — безотходное производство, так как в различные отвары добавляют корни и листья этого растения. В этих частях содержатся различные витамины (В и С), минералы, эфирные масла и флавоноиды.

Адепты народной медицины утверждают, что при добавлении хрена в мед можно вылечить простудные заболевания, гипертонию, синусит, ринит, мигрень и боль в суставах.

Для приготовления этого целебного продукта используется корень хрена. Его предварительно промывают и очищают, а затем либо трут на терке, либо мелко нарезают и добавляют в мед. Чтобы продукт был более приятным на вкус, туда добавляют гвоздику, корицу, имбирь и мускатный орех.

Сразу же использовать смесь не стоит. Она должна настояться 2-3 дня перед применением. Принимать рекомендуют перед едой 2-3 раза в день.

Противопоказания

Тем не менее, и у хрена, и у меда есть противопоказания, а врачи считают это сочетание опасным из-за того, что они могут вызвать аллергические реакции. Особенно опасно это сочетание при лечении бронхелегочной системы, так как организм воспримет этот продукт как аллерген. И хрен, и мед не стоит употреблять людям с различными заболеваниями, несмотря на то, что народная медицина считает их полезными.