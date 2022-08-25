Раскрыта главная опасность лечения ран подорожником

Если вы на открытые раны прикладываете лист подорожника, то будьте готовы лечить гельминтоз, предупреждает терапевт Татьяна Романенко. В беседе с журналистом радиостанции “Говорит Москва” эксперт рассказала, почему ни в коем случае нельзя использовать лекарственные травы, сорванные у дороги или в незнакомых местах.

По словам медика, на листья подорожника у дороги оседают соли тяжелых металлов и грязь. Также растение может быть заражено гельминтами и бактериологическими продуктами. Прикладывая такой лист к открытой ране, вы рискуете здоровьем, предупреждает врач.

“Поэтому, любое растение, собранное вдоль трасс или оживленных магистралей, в городах — неполезно”, — подчеркнула Романенко.