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1 час назад

Раскрыта главная опасность лечения ран подорожником

Мира Маркина

Если вы на открытые раны прикладываете лист подорожника, то будьте готовы лечить гельминтоз, предупреждает терапевт Татьяна Романенко. В беседе с журналистом радиостанции “Говорит Москва” эксперт рассказала, почему ни в коем случае нельзя использовать лекарственные травы, сорванные у дороги или в незнакомых местах.

По словам медика, на листья подорожника у дороги оседают соли тяжелых металлов и грязь. Также растение может быть заражено гельминтами и бактериологическими продуктами. Прикладывая такой лист к открытой ране, вы рискуете здоровьем, предупреждает врач.

“Поэтому, любое растение, собранное вдоль трасс или оживленных магистралей, в городах — неполезно”, — подчеркнула Романенко.

Ранее мы рассказывали, можно ли вылечить открытую форму туберкулеза сушеной медведкой.

Здоровье,Видео,
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