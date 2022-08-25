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14 минут назад

Врач рассказал, кому нельзя отказываться от соли

Мира Маркина

Для некоторых людей полный и резкий отказ от поваренной соли может стать причиной скоропостижной смерти. О пользе этого продукта “Газете.Ru” рассказал кандидат медицинских наук Александр Розанов.

Те, кто взял под контроль потребление соли, снижают риск встречи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отмечает эксперт. Суточная норма этого продукта – не более пяти-шести граммов.

Но резкий отказ от соли вреден, в частности, для пожилых мужчин и женщин. У них развивается острая недостаточность натрия в крови, которая чревата госпитализацией, потерей сознания, а в некоторых случаях – внезапной смертью.

“Натрий также необходим для работы почек, нервной системы и иммунитета: его дефицит может привести к повышению провоспалительных цитокинов в крови”, – объясняет Розанов.

Если у пациента в анамнезе есть сердечная недостаточность, то в ситуации полного отказа от соли может наступить ее декомпенсация.

При этом потребление соли без меры часто подпитывает гипертонию. Ранее мы рассказывали, какие еще привычки увеличивают риск возникновения этого заболевания.

Здоровье,Видео,
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