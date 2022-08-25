Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя есть кабачки

Злоупотребление кабачками может навредить людям с заболеваниями ЖКТ и почек. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Елена Манило.

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По ее словам, в этом овоще содержится большое количество витамина С. При избытке он способен оказывать негативное влияние на слизистые желудочно-кишечного тракта. Это может привести к ухудшению состояния при различных заболеваниях, сообщает «Газета.Ru».

«Это может вызывать обострение таких заболеваний как гастрит, язвенная болезнь и колит. Не стоит налегать на кабачки и при болезнях почек: пиелонефрите, мочекаменной болезни, почечной недостаточности. Овощ обладает сильным мочегонным эффектом», — пояснила Елена Манило.