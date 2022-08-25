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48 минут назад

Дерматолог рассказала, как вовремя заметить развитие меланомы

Москва24

Чтобы вовремя диагностировать рак кожи и начать лечение, нужно следить за ее состоянием, в частности за наличием пигментных пятен. Об этом в беседе с Общественной службой новостей рассказала врач-дерматолог, эндокринолог Ирина Скорогудаева.

Дерматолог рассказала, как вовремя заметить развитие меланомы
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Меланома – это всегда пигмент. Стоит всегда обращать внимание на зону пигментации. Там, где у вас неусы, родинки. Все, что коричневого цвета. За ними надо наблюдать и ни в коем случае не выставлять под солнце", – объяснила специалист.

Она признала, что родинки есть у каждого, однако важно следить за их изменениями. Они должны быть ровной формы – опасаться стоит, когда их края приобретают рваные очертания. То же касается и цвета, который должен быть равномерным. В числе других тревожных признаков – быстрый рост образования и выпадение волос на его месте.

При появлении этих признаков, отмечает Скорогудаева, человеку необходимо сразу же обратиться за консультацией к врачу.

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