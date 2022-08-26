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1 час назад

Эксперт по здоровью рассказала россиянам о продуктах для красоты кожи

Vse42.ru

Терапевт и нутрициолог Елена Мановска перечислила необходимые для здоровой и красивой кожи продукты.

Врач рассказала россиянам о продуктах для красоты кожи
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам специалиста, для здоровья и красоты кожи нужно наполнить свой рацион продуктами, содержащими витамин А (орехи, печень, красное мясо, сливочное масло, жирная рыба, морковь), фитоэстрогены (семя льна и кунжут), цинк (морепродукты, отруби пшеницы, семечки, яблоки, инжир, грейпфруты, апельсины, вишня, смородина, картошка, свекла, помидоры, чеснок и имбирь), Омега-3 (жирная рыба, печень), витамин С (цитрусовые, киви, ягоды и сладкий перец), витамины группы В.

При этом употребление сладостей, мучного, газировки и соков из пакета, наоборот, негативно скажется на состоянии кожи, потому что при профиците сахара усиливается акне и гликация (склеивание волокон коллагена), что приводит к преждевременному старению кожи.

Кроме того, красоте кожи также угрожают трансжиры, которые содержатся в фастфуде, колбасах, майонезе и подобных продуктах, поэтому их следует исключить из рациона.

– Это запрет копченых, соленых, острых, жареных и консервированных продуктов, фастфуда и полуфабрикатов, мясных, рыбных и грибных бульонов, простых углеводов и алкоголя. Рацион должен быть сбалансированным, богатым витаминами и минералами, – подчеркнула Мановска.

При этом она отметила, что при псориазе, фурункулкезе, дерматите и прочих кожных заболеваниях врачи назначают рацион питания индивидуально, учитывая особенности организма и течение болезни, пишет "Газета.ру".

Здоровье,
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