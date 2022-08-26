Найдена связь между короткими менструациями и ранней менопаузой

Ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что короткие менструальные циклы связаны с более ранней менопаузой и большим количеством симптомов. Исследование опубликовано в журнале Menopause.

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В исследовании приняли участие более 600 женщин, за которыми начали наблюдать во время их беременностей в 1999-2002 годах. Авторы анализа обнаружили, что женщины с коротким менструальным циклом (менее 25 дней) в репродуктивном возрасте чаще испытывают симптомы менопаузы, которая также наступала у них раньше, чем у женщин с нормальным менструальным циклом (от 26 до 34 дней).

Авторы исследования подчеркнули, что менструальный цикл является биологическим маркером общего состояния здоровья. Женщины с коротким циклом также чаще имели проблемы со сном в среднем возрасте, дискомфорт в сердце и симптомы депрессии. Кроме того, их дети имели больший вес.

Поскольку в исследовании была найдена только корреляция, но не причинно-следственная связь, ученые считают, что важно подтвердить эти выводы дальнейшими исследованиями и понять задействованные механизмы.