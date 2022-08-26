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1 час назад

Врачи из Гарварда показали, что короткий менструальный цикл связан с ранней менопаузой

Газета.Ru

Ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что короткие менструальные циклы связаны с более ранней менопаузой и большим количеством симптомов. Исследование опубликовано в журнале Menopause.

Найдена связь между короткими менструациями и ранней менопаузой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании приняли участие более 600 женщин, за которыми начали наблюдать во время их беременностей в 1999-2002 годах. Авторы анализа обнаружили, что женщины с коротким менструальным циклом (менее 25 дней) в репродуктивном возрасте чаще испытывают симптомы менопаузы, которая также наступала у них раньше, чем у женщин с нормальным менструальным циклом (от 26 до 34 дней).

Авторы исследования подчеркнули, что менструальный цикл является биологическим маркером общего состояния здоровья. Женщины с коротким циклом также чаще имели проблемы со сном в среднем возрасте, дискомфорт в сердце и симптомы депрессии. Кроме того, их дети имели больший вес.

Поскольку в исследовании была найдена только корреляция, но не причинно-следственная связь, ученые считают, что важно подтвердить эти выводы дальнейшими исследованиями и понять задействованные механизмы.

Менопауза может вызвать приливы, депрессию, тревогу, когнитивные нарушения и проблемы со сном. Обычные факторы риска для частоты этих симптомов включают возраст и этническую принадлежность, а также вес, курение и физическую активность.

Здоровье,Гарвардский университет,
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