Диетолог предупредила об опасности популярного перекуса на ночь

Врач-диетолог Анна Белоусова сообщила, что люди, предпочитающие на ночь пить теплое молоко, заедая его печеньем, рискуют столкнуться с проблемами со здоровьем. Он отметила, что у них ухудшается усвоение кальция.

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В беседе с представителями СМИ член Национальной ассоциации диетологов обсудила популярный среди многих россиян перекус на ночь. По словам медика, классическое сочетание теплого молока с печеньем улучшает настроение и помогает заснуть, однако это может навредить здоровью. Врач объяснила, что это связано с замедлением усвоения кальция, передает радио Sputnik.

– Любая крупа, любые зерновые содержат вещества, ухудшающие усвоение кальция. Ночью кальций активно выводится из организма, поэтому диетологи рекомендуют выпивать стакан кефира или молока перед сном, чтобы прикрыть кальциевый провал. Но если мы добавляем к молоку печенье, то усвоение кальция нарушается, – цитирует СМИ врача.