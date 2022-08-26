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1 час назад

Диетолог предупредила россиян об опасности популярного перекуса на ночь

Vse42.ru

Врач-диетолог Анна Белоусова сообщила, что люди, предпочитающие на ночь пить теплое молоко, заедая его печеньем, рискуют столкнуться с проблемами со здоровьем. Он отметила, что у них ухудшается усвоение кальция.

Диетолог предупредила об опасности популярного перекуса на ночь
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с представителями СМИ член Национальной ассоциации диетологов обсудила популярный среди многих россиян перекус на ночь. По словам медика, классическое сочетание теплого молока с печеньем улучшает настроение и помогает заснуть, однако это может навредить здоровью. Врач объяснила, что это связано с замедлением усвоения кальция, передает радио Sputnik.

– Любая крупа, любые зерновые содержат вещества, ухудшающие усвоение кальция. Ночью кальций активно выводится из организма, поэтому диетологи рекомендуют выпивать стакан кефира или молока перед сном, чтобы прикрыть кальциевый провал. Но если мы добавляем к молоку печенье, то усвоение кальция нарушается, – цитирует СМИ врача.

Также от этого перекуса стоит отказаться при диабете первого и второго типа, а также людям с избыточным весом, отметила Белоусова.

Здоровье,
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