Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

Приходим в форму с заботой о себе

Детстрана.руиещё 1

Похудеть не для того чтобы быть, как с обложки журнала, а для хорошего самочувствия: меньше уставать, реже болеть и больше успевать. Мы подготовили для вас простые рекомендации по заботе о своей форме, которые может выполнить каждый.

Приходим в форму с заботой о себе
Фото: Детстрана.руДетстрана.ру

Движение в радость

Видео дня

Добавьте 30 минут физической нагрузки в день, и вы очень скоро почувствуете результат. Это может быть пробежка вечером, прогулка в парке, игра в футбол с детьми. Любые движения станут опорой для укрепления мышц. А если вы добавите две полноценные тренировки в неделю, то не только потеряете в сантиметрах, но и укрепите работу сердца и лёгких. Поход в бассейн или занятие йогой помогут справиться со стрессом.

Вкусная еда

Начните готовить себе вкусные завтраки, ведь утром мы получаем основной заряд энергии на весь день. Приятно знать, из каких продуктов приготовлено блюдо и из чего состоят соусы и заправки. Не мучайте себя диетическими рецептами, а лучше сделайте витаминный салат, отварите яйцо и приготовьте сэндвич с красной рыбой или индейкой. Любителям сладкого понравится творог с порцией орехов, ягод или варенья. Да, и выпейте кофе! А вот на ужин лучше отказаться от углеводов и кофе, но и голодать не стоит. Например, небольшая порция запеченых овощей с тофу даст нужную энергию организму до утра.

Много отдыха

Обязательно выделяйте в своем расписании время на отдых. Составьте список занятий, которые вас успокаивают и приносят удовольствие. Например, чтение, рисование, общение с друзьями. Вечером ложитесь спать так, чтобы сон продлился восемь или девять часов. Постарайтесь ограничить телефон хотя бы по часу утром и вечером.

Правильные гаджеты

Прийти в хорошую форму можно быстрее, если окружить себя правильными гаджетами. Будут очень кстати пульсометр, а также умные весы. Например, весы Polaris PWS 1886 IQ Home помогут следить не только за весом, но и за общим состоянием организма. Они получают данные по 6 параметрам: вес, процентное содержание костной, мышечной, жировой массы, доля воды и расчёт индекса массы тела BMI (ИМТ). Гаджет фиксирует изменения по всем характеристикам, которые будут всегда под рукой в смартфоне. Умные весы синхронизируются со смартфоном по Bluetooth и сохраняют все данные в приложении Polaris IQ Home.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители