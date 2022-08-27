Приходим в форму с заботой о себе

Похудеть не для того чтобы быть, как с обложки журнала, а для хорошего самочувствия: меньше уставать, реже болеть и больше успевать. Мы подготовили для вас простые рекомендации по заботе о своей форме, которые может выполнить каждый.

Движение в радость

Видео дня

Добавьте 30 минут физической нагрузки в день, и вы очень скоро почувствуете результат. Это может быть пробежка вечером, прогулка в парке, игра в футбол с детьми. Любые движения станут опорой для укрепления мышц. А если вы добавите две полноценные тренировки в неделю, то не только потеряете в сантиметрах, но и укрепите работу сердца и лёгких. Поход в бассейн или занятие йогой помогут справиться со стрессом.

Вкусная еда

Начните готовить себе вкусные завтраки, ведь утром мы получаем основной заряд энергии на весь день. Приятно знать, из каких продуктов приготовлено блюдо и из чего состоят соусы и заправки. Не мучайте себя диетическими рецептами, а лучше сделайте витаминный салат, отварите яйцо и приготовьте сэндвич с красной рыбой или индейкой. Любителям сладкого понравится творог с порцией орехов, ягод или варенья. Да, и выпейте кофе! А вот на ужин лучше отказаться от углеводов и кофе, но и голодать не стоит. Например, небольшая порция запеченых овощей с тофу даст нужную энергию организму до утра.

Много отдыха

Обязательно выделяйте в своем расписании время на отдых. Составьте список занятий, которые вас успокаивают и приносят удовольствие. Например, чтение, рисование, общение с друзьями. Вечером ложитесь спать так, чтобы сон продлился восемь или девять часов. Постарайтесь ограничить телефон хотя бы по часу утром и вечером.

Правильные гаджеты