Как выспаться всего за несколько часов

Если нет возможности отдохнуть 8—9 часов, используйте эти лайфхаки

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В среднем для полноценного отдыха человеку требуется около восьми часов сна, но современный ритм часто не оставляет нам столько времени. Количество сна приходится сокращать, а от этого чувствовать себя разбитыми, менее сконцентрированными. Но высыпаться можно и за меньшее время! Правда, для этого нужно соблюдать несколько правил и вечером, и в течение всего дня.

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К глубокому сну готовимся с утра

Организм человека довольно легко привыкает к режиму и начинается подстраиваться под ритмы сна и бодрствования. Но ложиться и просыпаться в одно время — сложная для многих задача. К тому же, прочно закрепился стереотип о том, что в выходные можно выспаться на неделю вперед. Но специалисты, изучающие сон, уверяют: так вы лишь сбиваете циркадные ритмы. Они рекомендуют даже в свободные дни просыпаться в то же время, что и в будни. Заведите будильник, который не перестанет звонить, пока вы не встанете и понемногу приучайте себя к новому распорядку. Следующий совет может показаться банальным, но он точно работает: чтобы чувствовать себя активным в течение дня и быстро заснуть вечером, начните утро с движения. Необязательно выполнять полноценную тренировку, достаточно потанцевать десять минут или сделать несколько приседаний, отжиманий, постоять 30 секунд в планке. При повышении температуры мозг начинает работать гораздо активнее.

Дневной сон

Многие гениальные писатели и ученые не желали тратить всю ночь на сон, поэтому изобретали свой режим дня. Например, Тесла спал ночью всего два часа, а затем ложился отдохнуть три раза в течение дня на 20 минут. Конечно, здоровым это расписание назвать нельзя. Но сомнологи все же рекомендуют днем делать паузу и отправляться подремать на 20 минут: этот короткий сон очистит нервные медиаторы и позволит вам стать бодрее. Главное, не засыпать больше, чем на 20 минут, иначе велик риск войти в фазу глубокого сна и чувствовать себя разбитым до вечера.

Вечерние ритуалы

Специалисты считают, что выполнение одних и тех же действий перед сном поможет мозгу настроиться на отдых. Диетологи советуют отказаться от еды за два часа до того, как отправитесь в постель. Это облегчит засыпание. Кроме того, сомнологи предлагают разуться и походить по квартире босиком: этот простой ритуал нормализует кровообращение в стопах и помогает телу расслабиться. Перед сном отправляйтесь в душ. Часто рекомендуют делать воду очень теплой, но во время сна организм охлаждается, поэтому ему можно помочь быстрее перейти в режим отдыха, если постоять под прохладными струями. Важно, чтобы температура оставалась приятной, иначе произойдет выброс адреналина, который усложнит засыпание.

Темнота, холод, влажность