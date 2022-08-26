Диетолог назвала главную причину лишнего веса у россиян

Член Союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич назвала россиянам главную причину набора лишнего веса. Комментарий эксперта приводит News.ru.

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Отмечается, что в 2022 году более половины населения страны имеет лишний вес. В свою очередь диетолог пояснила, что возникновению данной ситуации поспособствовало отклонение от нормального пищевого поведения, которое, по ее словам, является следствием психологических проблем. Так, граждане не умеют справляться со стрессом и негативными эмоциями и посредством употребления пищи пытаются улучшить свое состояние.

«Когда нам грустно, мы хотим себе скрасить жизнь, поднять дофамины ("гормоны удовольствия"). Мы начинаем беспорядочно поглощать пищу либо кусочничать. А лучший источник дофамина — сладкая, жирная пища. В ней содержится больше всего калорий. Получается, что люди в большинстве своем мало двигаются, а едят так, будто паровозы разгружают», — заявила собеседница издания.

Кроме того, специалистка указала, что тенденция к ведению нездорового образа жизни усилилась на фоне ситуации с Украиной. По мнению Ивашкевич, соотечественники стали чаще пренебрегать здоровьем и внешностью из-за кризисных событий. «Люди рассуждают: хочу насладиться всем здесь и сейчас, пока есть возможность, потом ее может и не быть. Конечно, все это не лучшим образом отражается на фигуре и внешнем виде», — заключила она.