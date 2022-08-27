Обнаружены три главных причины бессонницы

На самом деле причин, нарушающих качество нашего ночного отдыха, намного больше. Тем не менее, сомнолог Павел Кудинов уверенно выделяет три основных фактора, негативно влияющих на наш сон. Причем, все причины относительно новые, а одна так и вовсе нынче в тренде. Об этом сообщает Infox.ru. По словам специалиста, современное человечество настолько занято мыслями о работе, карьере и доходах, что даже не замечает, как большинство его представителей живет в состоянии постоянного стресса.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

И когда мы ложимся спать, наш организм продолжает функционировать, продолжает бурлить и волноваться, не позволяя нам уснуть.

Точно так же влияет на наш ночной отдых и постоянная тревога, которую мы испытываем на фоне все новых и новых вызовов и угроз.