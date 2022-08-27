Заесть весь стресс

Компульсивное переедание считается одним из самых распространенных расстройств пищевого поведения (РПП) в мире. Это серьезное заболевание может развиться у людей любого пола и возраста и без должного лечения приведет к ожирению, серьезным проблемам со здоровьем и падению самооценки. По статистике, каждый год количество пациентов с этим расстройством неуклонно растет. «Лента.ру» вместе с экспертами разобралась в основных причинах компульсивного переедания и в негативных последствиях, которые могут возникнуть при отсутствии надлежащего лечения.

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Что такое компульсивное переедание

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Компульсивным (эмоциональным, психогенным) перееданием называется форма расстройства пищевого поведения, проявляющаяся приступообразными эпизодами, во время которых человек потребляет чрезмерное количество еды. За один прием пищи он может съесть две-три стандартных порции калорийностью от 1200 до 2700 килокалорий.

Согласно исследованию, от психогенного переедания страдают от двух до пяти процентов людей в мире. При этом заболевание чаще диагностируют у женщин и детей подросткового возраста, среди мужчин оно встречается значительно реже.

Компульсивное переедание — это не проявление слабости или бесхарактерности. Это нездоровая защитная реакция психики на любые стрессовые ситуации, которая не контролируется рассудком и носит навязчивый характер. Человек не может перестать есть при помощи силы воли — пища необходима ему не для утоления чувства голода, а для того, чтобы справиться с негативными эмоциями. Как отметила диетолог, консультант по расстройствам пищевого поведения Татьяна Букина, подобные приступы неизменно влекут за собой возникновение чувства вины и стыда за свое поведение и «слабохарактерность», что приводит к новым эпизодам переедания.

Основные причины компульсивного переедания

В основе компульсивного переедания лежат физиологические и психологические факторы, среди которых выделяют следующие.

Генетика. Согласно опубликованному в 2015 году исследованию, предрасположенность к психогенному перееданию может передаваться по наследству — от близких родственников, в анамнезе которых зафиксированы расстройства пищевого поведения.

Сбой в работе гипоталамуса. Эта эндокринная железа, расположенная в головном мозге, среди прочего отвечает за запас энергии в теле. Поэтому, когда ее работа нарушена, организм не получает сигнал о насыщении, пояснила Букина. Слова диетолога подтверждены исследованием, в ходе которого ученые выяснили, что сбой в работе гипоталамуса может привести к снижению чувства самоконтроля и спровоцировать желание есть больше, чем человеку реально нужно, в результате чего может развиться компульсивное переедание.

Стресс. Ученые доказали, что любые жизненные ситуации, будь то конфликты на работе или дома, абьюзивные отношения, травля со стороны коллег или сверстников, смерть близких, могут привести к расстройству пищевого поведения, которое в данном случае будет являться специфической реакцией на нервное перенапряжение.

Нарушение в саморегуляции эмоций. Когнитивно-поведенческий психолог Владлен Климашин сообщил, что определенная категория людей справляется с неприятными эмоциями и усталостью при помощи еды.

Человеку может быть грустно или одиноко, и чтобы поднять себе настроение, он ест что-то вкусненькое в дополнение к основному приему пищи. Как правило, это очень калорийная, жирная или сладкая еда в больших количествах. Однако справляться с негативом лучше альтернативными способами: гулять, ходить в спортзал, встречаться с друзьями, звонить подруге. Но не «заедать» его

Психологические проблемы. Исследование 2007 года свидетельствует, что компульсивное переедание и другие расстройства пищевого поведения чаще всего возникают у людей, у которых уже есть в анамнезе проблемы с ментальным здоровьем, например, депрессивное или тревожное расстройство, посттравматический синдром, сильные фобии. Также спровоцировать РПП могут алкоголизм или зависимость от психотропных препаратов.

Характер человека. Расстройства пищевого поведения чаще всего диагностируются у людей, от природы очень тревожных и боязливых, — они прибегают к еде как к источнику краткосрочного спокойствия и счастья.

Неудовлетворенность собственным внешним видом. Многочисленные исследования подтверждают, что реклама и социальные сети навязывают людям идеальную картинку, которой проблематично соответствовать в реальной жизни. Из-за этого появляются неудовлетворенность и комплексы, следствием которых часто становится компульсивное переедание. По словам Климашина, все расстройства пищевого поведения объединяет одно: сверхозабоченность человека собственным лицом и телом и постоянный контроль за весом. «В случае, если вес даже незначительно увеличивается, возникает страх быть отвергнутым обществом. А постоянная тревога и стресс в разы увеличивают вероятность “заесть” проблему, чтобы успокоиться. Так возникает замкнутый круг», — пояснил он.

Неправильно сформированные пищевые привычки. Застолья с большим количеством еды, требование доедать все, что оказалось на тарелке, вознаграждение за достижения и хорошее поведение конфетами или мороженым с детства формируют у человека неверные паттерны пищевого поведения, сообщил Климашин.

Триггеры компульсивного переедания

Существует несколько триггеров психогенного переедания. Среди них психолог Екатерина Тюряпина выделила в первую очередь строгие диеты, недоедание и голод. «Стремление соответствовать современным стандартам красоты в совокупности с низкой самооценкой приводят к психологическому и физиологическому напряжению, следствием которого становится неуемное потребление пищи», — объяснила она.

Помимо этого, по словам психолога, приступ расстройства пищевого поведения могут спровоцировать:

желание отложить неприятные дела и попрокрастинировать;

отсутствие четкого режима питания;

усталость и интеллектуальные перегрузки;

чувство беспомощности или безнадежности;

обострение депрессии, повышенная тревожность;

гнев, плохое настроение;

скука, безделье, лень.

Симптомы компульсивного переедания

Компульсивное переедание не всегда просто распознать, поэтому необходимо обращать внимание на общее психологическое состояние человека. Однако тревожным сигналом являются постоянные, навязчивые мысли о еде, переедание между основными приемами пищи, постоянное «кусочничество» в одиночестве, как бы тайком, и желание припрятать еду на всякий случай.

Человек с расстройством пищевого поведения, как правило, начинает есть очень быстро, плохо пережевывает пищу и заглатывает ее большими кусками. Часто он подходит к холодильнику, не испытывая физиологического голода. В процессе употребления пищи он может утратить контроль над собой и наесться до состояния тошноты и невозможности нормально дышать. Затем он неизбежно испытывает чувство вины и стыда за то, что он не сдержался. Стоит отметить, что компульсивное переедание, в отличие от булимии, не сопровождается приступом рвоты

Последствия компульсивного переедания для физического и ментального здоровья

Многие люди принимают людей с компульсивным перееданием за гурманов, а их болезнь — за слишком сильную, но безобидную любовь к еде. Однако если человек вовремя не обратится за помощью, данное расстройство может привести к целому комплексу серьезных проблем с физическим и ментальным здоровьем. Как свидетельствуют исследования, психогенное переедание сопровождается ожирением, в том числе и отложением висцерального жира вокруг внутренних органов. Но избыточная масса тела — самое безобидное последствие данного расстройства. Исследования показывают, что у пациентов с компульсивным перееданием существенно повышен риск онкологии, диабета второго типа, болезней сердца, гормонального дисбаланса, дефицита важных витаминов и микроэлементов.

Кроме того, ученые обнаружили, что у людей обоих полов расстройство пищевого поведения может спровоцировать синдром раздраженного кишечника и бессонницу, а у женщин — проблемы с фертильностью и вынашиванием беременности.

Однако еще хуже компульсивное переедание сказывается на психологическом состоянии человека, заявила Тюряпина: «Люди с данным заболеванием часто находятся в состоянии депрессии, их преследуют страх и тревога за набранные килограммы, которые вновь и вновь приводят к эпизодам переедания. Они постоянно чувствуют себя беспомощными и неспособными контролировать свое питание. Их жизнь в какой-то момент начинает подчиняться кухне».

Как избавиться от компульсивного переедания

Иногда, чтобы справиться с компульсивным перееданием, достаточно самоконтроля и осознанности, но чаще такие попытки заканчиваются срывами и очередными приступами обжорства, уверена Юлия Рыжова, специалист по психологии пищевого поведения и коррекции веса, консультант по вопросам ЗОЖ-платформы «Понимаю». По ее словам, как правило, в этом вопросе требуется комплексный подход: консультация диетолога и психолога или одного специалиста, совмещающего две эти специальности. Врачи рассмотрят проблему с разных сторон и соберут анамнез, который позволит увидеть общую картину и подобрать терапию с учетом образа жизни и состояния здоровья пациента.

В любом случае первый шаг на пути к избавлению от компульсивного переедания — осознание проблемы и ее причин.

Улучшить свое состояние поможет только работа над ошибками: надо правильно и в меру питаться, держать под контролем свое состояние. Новые привычки приобретаются не быстро, но останутся с вами навсегда, если вы сможете разобраться с физиологическими факторами и проработать психологические триггеры